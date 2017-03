Bắt quả tang một trưởng phòng nhận hối lộ

Theo nguồn tin ban đầu, chiều cùng ngày, tại một nhà hàng nằm trên đại lộ Bình Dương (thị xã Thủ Dầu Một), ông Hùng hẹn người của một công ty (chưa được tiết lộ tên) ra quán nhậu đưa tiền để ông lo thủ tục cấp giấy phép quảng cáo. Trong khi ông Hùng đang nhận số tiền mặt 20 triệu đồng thì bị Công an Bình Dương ập vào bắt quả tang. Ngay trong ngày, Công an Bình Dương đã di lý ông Hùng về trụ sở Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch để kiểm tra và niêm phong phòng làm việc của đương sự để phục vụ công tác điều tra. Hiện ông Hùng đang bị công an tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.