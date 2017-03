Bắt quả tang người nước ngoài ăn cắp thông tin, làm giả thẻ ATM

Ngày 30/8, cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam tên Wu Wen Tsung (tên thường gọi là Tống), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 28/8 về hành vi thu thập bí mật Nhà nước.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/8, hệ thống an ninh giám sát hoạt động ATM của Ngân hàng Đông Á phát hiện 1 cây ATM ở Hà Nội nuốt được hai thẻ giả. Tiến hành kiểm tra, ngân hàng này phát hiện tại cây ATM trên phố Trường Chinh (Hà Nội) bị gắn camera và thiết bị đọc trộm thông tin. Ngân hàng này lập tức báo cho cơ quan Công an.

Bí mật theo dõi, lúc 5h30 ngày 29/8, các trinh sát Phòng Bảo vệ An ninh Tài chính Tiền tệ Đầu tư, Công an TP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên đến tháo những thiết bị đã gắn vào đó. Ngay lập tức, các trinh sát ập vào bắt quả tang. Đối tượng khai tên là Wu Wen Tsung. Tiến hành kiểm tra trong người đối tượng, thu 9 thẻ tín dụng của một số ngân hàng, trong đó có cả thẻ của ngân hàng nước ngoài; 3 điện thoại di động; một hộ chiếu; 1 sổ thông hành; 2 giấy phép lái xe do Đài Loan cấp.

Xác định đối tượng tạm trú tại một khách sạn trên phố Nguyễn Thị Định, cơ quan Công an khám xét nơi ở và thu: 1 đầu in thẻ; nhiều đề can lô gô các ngân hàng; 1 máy khoan; các hộp sơn, xì, giáp, lỗi phôi thẻ ATM. Ngoài ra, cơ quan Công an còn xác định cùng với Tống, còn có một đồng phạm nữa hiện đang bỏ trốn. Cơ quan Công an đang tiến hành truy bắt.

Tên Tống khai nhận, ngày 28/8, hắn cùng một đồng bọn nhập cảnh vào Việt Nam. Chúng mang theo các thiết bị sao chép dữ liệu thông tin ATM, máy làm thẻ ATM giả… Sau đó, chúng tìm các cây ATM ở những tuyến phố đông đúc để gắn camera, thiết bị đọc trộm thông tin…

Sau khi lấy được dữ liệu, chúng sẽ làm thẻ giả và đến cây ATM để rút tiền. Chúng đã làm được 5 thẻ ATM giả, thì 2 thẻ khi đưa vào rút tiền đã bị cây ATM phát hiện và nuốt. Vụ việc đã được phát hiện kịp thời nên hành vi ăn cắp thông tin, rút trộm tiền của khách hàng qua ATM đã được ngăn chặn. Qua đây, đề nghị khách hàng sử dụng thẻ ATM nên cẩn trọng khi rút tiền, khi rút tiền có thể dùng tay che phím bấm mật mã cá nhân. Đồng thời, đề nghị các ngân hàng nên thường xuyên kiểm tra, sà soát hệ thống ATM để kịp thời phát hiện bất thường và thông báo cho cơ quan Công an.



Theo C.Hồng (CAND)