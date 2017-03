Bắt quả tang nhân viên hớt tóc bán dâm

Theo T.Đồng (NLĐO)

Ngày 27-8, Công an phường 2, quận Tân Bình, TP HCM cho biết vừa bắt quả tang hai nữ nhân viên của hai tiệm cắt tóc đang bán dâm cho khách.Theo đó vào lúc 15 giờ, các trinh sát đã ập vào tiệm hớt tóc Ngọc Nữ (50 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình) thì phát hiện nhân viên Trần Thanh Hằng (SN 1991, thường trú tỉnh Đồng Tháp) đang bán dâm cho N.V.H (SN 1990, thường trú tỉnh Long An). Tại hiện trường, các trinh sát thu được một bao cao su, một khăn lạnh (đã sử dụng).Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận biết làm ở tiệm hớt tóc trên đã được hai tháng, mỗi lần bán dâm cho khách với giá 500.00 đồng.Được biết tiệm hớt tóc trên do bà Cao Thị Lài làm chủ, trong tiệm có hai phòng, mỗi phòng có hai giường và sáu nhân viên thường bán dâm cho khách.Trước đây tiệm hớt tóc này cũng đã bị Công an phường này bắt quả tang khi cho nhân viên bán dâm cho khách và đã xử lý nhưng nay lại trái phạm.Trước đó hai ngày, các trinh sát của phường này cũng đã bắt quả tang một nhân viên nữ khác của tiệm hớt tóc Hoàng Việt (122/146 Nguyễn Thị Thu Minh, phường 2, Tân Bình) đang bán dâm cho khách, đề xuất xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh.