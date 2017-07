Bắt quả tang nhiều thanh niên thuê nhà nghỉ 'đập đá'

Ngày 20-7, Công an thành phố Huế cho biết vừa phối hợp với Công an phường An Cựu bắt quả tang nhóm thanh niên có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.



Các đối tượng bị bắt tại nhà nghỉ.

Theo đó, từ nguồn tin quần chúng, Công an bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ G.B tại phường An Cựu, bắt quả tang Mai Công Nhật (28 tuổi), Phạm Quang Hiếu (20 tuổi), Hồ Thanh Lâm (26 tuổi, cùng trú trên địa bàn thành phố Huế) đang chuẩn bị sử dụng ma túy. Công an thu giữ từ những người này nhiều ma túy đá.



Tang vật được thu giữ.

Tiếp tục kiểm tra một phòng khác của nhà nghỉ, cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Đức Chí Long (40 tuổi, trú tại đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế) có hành vi tương tự.

Tang vật thu giữ là ba gói nilong bên trong có tinh thể rắn màu trắng và 01 gói nilong chứa 01 cục màu trắng có trọng lượng cùng bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

Bước đầu, Long khai nhận các gói nilong chứa chất ma túy tổng hợp.