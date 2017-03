Bắt quả tang sòng bạc núp bóng game bắn cá

Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính quán game Anna Nguyễn (tọa lạc tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) do Hoàng Đặng Phước (25 tuổi) trực tiếp quản lý.



Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang Hồ Như Ngọc (35 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (40 tuổi) đang chơi game bắn cá dưới hình thức thắng-thua bằng tiền. Kiểm tra số tiền trong người của hai người này, cơ quan chức năng thu giữ được 20 triệu đồng.



Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan điều tra.



Tại cơ quan điều tra, Phước bước đầu khai nhận từ tháng 8-2016 đến nay, khi khách chơi thắng cuộc thì Phước sẽ quy điểm ra tiền trả cho họ.

Cơ quan công an đã thu giữ hai máy chơi game bắn cá và 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.