Bắt quả tang thợ sửa xe máy trộm, ‘mổ’ xe máy để bán

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh bị bắt lực lượng công an bắt quả tang

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Anh ( sinh năm 1972, Đà Nẵng).

Trước đó, sáng ngày 5-8, lực lượng trinh sát hình sự Công an TP.Huế phối hợp cùng Công an phường Xuân Phú bất ngờ ập vào Khu quy hoạch An Vân Dương, phường Xuân Phú, TP.Huế bắt quả tang Anh có hành vi tháo biển số xe của một xe máy đang bị mất trộm.

Khám xét phòng trọ, công an đã thu giữ nhiều biển số xe, vỏ (lốp) xe, yên xe... và nhiều mũ bảo hiểm là tang vật các vụ trộm.







Dụng cụ, tang vật hành nghề của đối tượng

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Anh khai nhận, làm nghề sửa xe máy, xe đạp dạo về đêm. Sau khi đi làm về khuya, đối tượng thường chạy xe đạp lòng vòng tìm ai để xe máy sơ hở để lấy trộm. Để dễ dàng tiêu thụ xe gian, qua mắt lực lượng công an, đối tượng thường tháo biển số hoặc hoán đổi biển số giữa các xe trộm được và đưa về phòng trọ tháo gỡ ra từng bộ phận để tiêu thụ.

Đặng Ngọc Anh đã từng có 1 tiền án về trộm cắp tài sản. Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ, thu giữ tang vật để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.