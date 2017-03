Bắt quả tang vợ nằm ngủ với người tình

Chiều 27-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.



Nghi can Tuấn bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) nhận được đơn thư tố cáo của NVH, ngụ phường An Phú về việc bị Tuấn xông vào nhà hành hung gây thương tích nặng. Qua điều tra, lực lượng công an tiến hành bắt giữ Tuấn.



Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do nghi vấn H. quan hệ bất chính với vợ mình nên cả hai nhiều lần cãi vã to tiếng.

Đêm 22-9, Tuấn thuê taxi đến nhà H. ở phường An Phú thì bắt quả tang vợ mình đang nằm ngủ với H. Tức tối, Tuấn lấy khúc gỗ đập vào người H. Lúc này, H. tỉnh dậy tìm cách chạy trốn nhưng bị Tuấn cầm dao chém vào người gây thương tích. Sau khi gây án Tuấn rời khỏi hiện trường.

H. nhập viện trong tình trạng bể xương gò má, đứt gần lìa 1/3 vành tai trái, bầm tụ máu vùng mũi, bàn tay phải bị đứt gân.