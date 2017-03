Bắt quả tang vụ hiếp dâm trẻ em

Ngày 3-2, Công an phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (phường 3, TP Tân An) bắt quả tang một vụ hiếp dâm trẻ em.

Trưa 29-1, một nhân viên hợp đồng làm việc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tên Đức, lẻn vào trường, núp trong nhà vệ sinh nữ. Khi 2 em học sinh lớp 3 đi vào nhà vệ sinh, Đức liền kéo một em đi, em còn lại bỏ chạy về lớp báo cho cô chủ nhiệm. Trong khi Đức định thực hiện hành vi đồi bại thì bị Công an phường 3 cùng thầy cô bắt giữ. Trước đây, Đức cũng bị cho thôi việc vì hành vi tương tự. Theo H.Minh (NLĐ)