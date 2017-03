Bắt quả tang xe ô tô chở pháo điện

Sáng ngày 8/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an Thanh Hóa phối hợp với Đội quản lý thị trường Cơ động, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phát hiện và bắt quả tang xe ôtô tải mang BKS 37N-3266 do 2 đối tượng Kiều Đình An (SN 1988, ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thế Anh (SN 1977, ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang vận chuyển pháo lậu.

Số pháo lậu mà cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng pháo lậu được vận chuyển trên xe ô tô là 27 kg pháo điện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe chở theo hơn 150 mũ bảo hiểm giả. Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng trên khai nhận đã vận chuyển số pháo điện và mũ bảo hiểm giả nói trên cho một đối tượng từ Hà Nội về Nghệ An để tiêu thụ. Đây là loại pháo khá nguy hiểm, lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường. Pháo có hình dáng giống một quả mìn nhỏ, có 2 đầu dây để kích điện vào và nổ tung do Trung Quốc sản xuất. Số mũ bảo hiểm cũng đều là hàng nhái, hàng giả. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu số hàng nói trên. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ. Theo Duy Tuyên (Dân trí)