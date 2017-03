Bắt quái xế chở gái 'dịch vụ' trong đêm

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 45 tối 22-6, Tổ công tác Y7-141 (Công an TP Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu - Thái Hà đã phát hiện chiếc xe máy BKS 29R3-4211 do nam thanh niên điều khiển chở theo hai cô gái ăn mặc "mát mẻ". Cả ba người ngồi trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm trong khi xe chạy với tốc độ nhanh.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành dừng xe để làm rõ danh tính của ba người nói trên. Đó là Phùng Minh Tú (SN 1995, quê Bắc Quang - Hà Giang, hai cô gái phía sau là Trần Minh T. (SN 1989, quê Hòa Bình) và Nguyễn Thị H. (SN 1995, quê Nghệ An).



Nam thanh niên cùng hai cô gái bị tổ công tác kiểm tra.

Cũng theo lực lượng chức năng, khi kiểm tra, cả ba người đều không xuất trình được giấy tờ. Nam thanh niên sau một hồi vòng vo đã khai nhận mình đang chở hai cô gái “dịch vụ” cho một quán karaoke trên địa bàn.

Tối cùng ngày, vào khoảng 21 giờ 30, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy mang BKS 29S4-4593 do Lê Bảo Ngọc (SN 1991) ở Đống Đa - Hà Nội điều khiển. Tại đây, Ngọc cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký liên quan đến chiếc xe. Hơn thế, lực lượng chức năng cũng phát hiện chiếc xe bị làm giả số khung, số máy khi bóc một miếng kim loại được bọc che lên vị trí số máy trên xe máy.

Tổ trưởng Tổ công tác Y7-141 sau đó đã lập biên bản bàn giao các vụ việc cho Công an phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) tiếp tục xử lý theo quy định.