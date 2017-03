Bắt sát thủ 9X giết, hiếp nữ sinh dã man

Nguyễn Quốc Diễn (trái) và Nguyễn Hoài Thương

Trước một vụ án xảy ra đã lâu và thông tin ban đầu vô cùng mờ mịt nhưng bằng nỗ lực phi thường, chưa đầy 10 ngày sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắc Lắc đã bắt các đối tượng gây án phải tra tay vào còng.

Xác người dưới giếng

Sáng 2/11, anh Đỗ Văn Nghiệp (sinh năm 1970, trú thôn 7, Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắc Lắc) cùng vợ và hai con trai vào chòi rẫy của gia đình tại buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar để chuẩn bị thu hoạch cà-phê. Trong thời gian làm và ở lại chòi, anh Nghiệp múc nước giếng trong rẫy để sinh hoạt thì phát hiện nước giếng có mùi hôi nồng nặc.

Tiến hành kiểm tra, anh Nghiệp thấy có một bao tải nổi lên trên mặt nước. Nghĩ là xác động vật do người dân vứt xuống giếng nên anh Nghiệp đã nhờ hai người đang làm rẫy gần đó là anh Linh và anh Khâm tiến hành trục vớt bao tải trên. Tuy nhiên, khi đưa được bao tải lên trên mặt đất mọi người mới tá hỏa bởi trong bao là một xác người đang thối rữa. Thông tin trên lập tức được báo cho công an huyện Cư M’gar.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Đắc Lắc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, truy xét vụ việc.Nạn nhân được xác định là nữ, mặc quần dài màu đen không đóng cúc, trên áo sơ-mi trắng có gắn bảng tên ghi: “Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Ng.T.Quỳnh Hương - 9A6”.

Từ đây, nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Quỳnh Hương, học sinh lớp 9A6 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Con của anh Nguyễn Văn Long và chị Ngô Thị Quỳnh Ly (trú tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ). Hương đã được gia đình thông báo mất tích từ ngày 19/5/2011.

Theo lời kể của những người thân trong gia đình cháu Hương, 10 giờ 30 ngày 19/5, sau khi đi học về, Hương xin phép bố điều khiển xe máy BKS 47FE-9042 đến nhà bạn có việc. Chị Ly lúc này đang bán chè ngoài chợ cũng gọi điện nhờ con gái trên đường đi sẵn tiện mang quả bí ra chợ cho chị nấu chè. Một lúc sau Hương gọi điện cho mẹ thông báo sẽ đến muộn một chút vì bận ghé nhà bạn có việc.

Tuy nhiên, hơn hai tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy con tới, chị Ly sốt ruột gọi điện thoại lại cho Hương thì không liên lạc được. Ngay trong buổi chiều 19/5, gia đình anh Long đã huy động người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lực lượng công an phường Thống Nhất và công an thị xã Buôn Hồ sau đó cũng phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm Hương trong suốt nhiều ngày, thậm chí thông báo trên báo chí, đài truyền hình nhưng đều vô vọng.

Lộ mặt kẻ sát nhân

Ngay sau khi xác cháu Hương được tìm thấy, CQĐT cũng đi đến nhận định cháu Hương có thể đã bị giết và vứt xuống giếng từ ngày 19/5 nhưng do từ thời điểm đó đến nay là mùa mưa, người dân không sử dụng đến các giếng nước này để bơm, tưới cà-phê nên vụ việc đã không được phát hiện. Khi được tìm thấy, toàn bộ số tài sản Hương đã mang theo gồm xe máy BKS 47FE-9042, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, đồng hồ, điện thoại, cặp sách... đều biến mất.

Ngày 9/11, công an tỉnh Đắc Lắc thành lập Chuyên án GH:11.11 do đại tá Đoàn Quốc Thư - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban trực tiếp chỉ huy, một lực lượng lớn các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được huy động nhằm quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, công tác điều tra, xác minh ban đầu gặp không ít khó khăn bởi Hương khá xinh, tính tình sôi nổi, hát hay, giao thiệp rộng nên có không ít bạn bè, nhất là bạn trai.

Gia đình Hương sinh sống tại tổ dân phố Tân Hà 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cũng không có mâu thuẫn gì sâu sắc với hàng xóm, láng giềng. Nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng ban chuyên án đã có đầy đủ bằng chứng để xác định một trong những đối tượng có liên quan đến sự mất tích của cháu Hương trong ngày 19/5 là Nguyễn Quốc Diễn (sinh năm 1992, trú tổ dân phố Tân Hà 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ).

Lúc này Diễn đang ở tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ngay trong ngày 10/11, một tổ công tác lập tức xuống Nha Trang để tìm Diễn. Sau hơn một ngày truy tìm tại đây, ngày 11/11, tổ công tác đã bắt được Diễn. Qua đấu tranh, Diễn thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của Hương, tuy nhiên chỉ là tham gia với vai trò phụ, còn kẻ trực tiếp ra tay sát hại Hương là Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1994, trú tổ dân phố Tân Hà 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) - bạn của Diễn.

Lập tức, một mũi trinh sát khác có mặt tại thị xã Buôn Hồ cũng nhanh chóng tiếp cận và mời Thương về trụ sở công an làm việc. Sau 20 phút đầu quanh co chối tội, cuối cùng, Nguyễn Hoài Thương cũng đã phải cúi đầu thừa nhận tội ác kinh hoàng của mình.

Giết bạn để... trừ nợ?

Theo lời khai của Nguyễn Hoài Thương, vốn không có nghề nghiệp ổn định, hiện đang học nghề sửa xe máy và thỉnh thoảng Thương đi làm thuê tại các rẫy cà-phê trong vùng. Do từng làm thuê và ở lại gia đình của Diễn nên Thương và Diễn quen biết và chơi khá thân. Trước khi xảy ra vụ án khoảng 2 tháng, Thương cũng tình cờ gặp và quen biết với Hương.

Tháng 4/2011, sau vài lần gặp gỡ, tình cảm của cả hai đã thân thiết nên Hương mượn của Thương 2,9 triệu đồng để mua sắm vật dụng cá nhân. Chờ mãi không thấy Hương trả tiền, sáng 19/5, Thương gọi điện cho Hương đòi tiền. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Hương điều khiển xe máy đến buôn Dlung (phường Thống Nhất) để gặp Thương, sau đó chở nhau ra một rẫy cà-phê nói chuyện. Thương yêu cầu Hương trả nợ nhưng Hương nói không có tiền.

Thương bực tức lên cùi chỏ vào gáy Hương làm Hương ngã xuống đất. Thương tiếp tục lao vào bóp cổ cho đến khi Hương nằm bất động. Lúc này, thú tính trong người trỗi dậy, Thương bế Hương vào sâu trong lô cà-phê để thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Thương bỏ Hương nằm lại trong lô cà-phê, lấy xe máy của nạn nhân chạy về kể lại sự việc cho Diễn nghe. Biết Thương vừa gây ra tội ác, Diễn cùng Thương bàn bạc tìm cách phi tang xác của Hương.

Cả hai quay lại lô cà-phê, lột lấy nhẫn, dây chuyền vàng, đồng hồ, ĐTDĐ trên người Hương rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải. Cả hai chở Hương vào khu vực rẫy cà-phê buôn Yao, xã Ea Tul, quăng xuống giếng nước nhà anh Nghiệp.

Ngày 21/5, Thương mang số tài sản lấy được đưa cho người chị gái tên L. nhờ bán giúp được 750 ngàn đồng. Chị L. đưa lại cho Thương 200 ngàn đồng. Sợ bị lộ, ngày 23.5, Thương đem xe máy của Hương thả xuống một giếng nước bỏ hoang để phi tang...

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Thương và Nguyễn Quốc Diễn về hành vi Giết người, Cướp tài sản và Che giấu tội phạm.

