Bắt sáu đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam

Trong đó, Trần Đình Hường (25 tuổi, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích và tội cướp giật tài sản, Trương Văn Tiềm (65 tuổi, trú xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) bị truy nã tội cố ý gây thương tích, Vũ Văn Tình (25 tuổi, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) bị truy nã tội trộm cắp tài sản, Lê Xuân Duẩn (27 tuổi, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị truy nã tội trộm cắp tài sản, Tăng Văn Khoa (33 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) trốn lệnh truy nã tội cưỡng đoạt tài sản, Lê Văn Quân (36 tuổi, trú xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) trốn lệnh truy nã tội đánh bạc.





Sáu đối tượng trốn lệnh truy nã bị lực lượng truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, dẫn giải về Cơ quan công an tỉnh Nghệ An. Ảnh:Đ.Lam

Tình và Khoa bị cơ quan công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Đô Lương phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2009, Tiềm bị tuy nã từ năm 2011. Còn Hường, Duẩn, Quân trốn lệnh truy nã từ năm 2013 và 2014.

Thời gian qua, sáu đối tượng trên, rời Nghệ An vào TP HCM, Bình Phước, Bình Dương thay tên, sống chui nhủi, làm thuê, làm công nhân để trốn lệnh truy nã.

Tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An phải vào các tỉnh phía Nam 25 ngày mới tìm, bắt được sáu đối tượng trên.

Tối 4-2 và sáng 5-2, Phòng Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao sáu đối tượng trên cho các cơ quan ra lệnh truy nã để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.