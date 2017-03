Bắt sáu kẻ bán 166 người ra nước ngoài

Ngày 29-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can về tội mua bán người. Sáu bị can gồm: Xia Rong Lei (Hạ Vinh Lôi), Wu Hua Peng (Ô Hoa Băng) cùng ngụ TP Liên Thành (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc); Nguyễn Thị Sương (ngụ An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh); Nguyễn Thị Tắt (ngụ Nam Thái, An Biên, Kiên Giang); Nguyễn Thị Ngọc Hiền (ngụ xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai); Du Quốc Thắng (ngụ xã Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài do Sương cùng đồng phạm tổ chức. Các nạn nhân bị dụ dỗ bán sang Trung Quốc và Hàn Quốc cho người đàn ông bản xứ mua về làm vợ.

Lei (Lôi) và Peng (Băng) đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Ảnh: KT

Ngày 22-10, PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công an bắt quả tang Hạ Vinh Lôi và Ô Hoa Băng đang làm thủ tục cho ba phụ nữ Việt Nam xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Khai thác ban đầu, công an bắt tiếp Sương, Tắt, Hiền, Thắng đồng thời giải cứu 16 phụ nữ. Qua khám xét, công an thu giữ: Bảy hộ chiếu, 10 điện thoại di động, 11 giấy chứng minh nhân dân, bảy thẻ tín dụng, chín bộ hồ sơ kết hôn, 30 triệu đồng và các tài liệu liên quan khác.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2013, cầm đầu là Băng và Lôi tìm những đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ để bán với giá từ 60.000 đến 80.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đến 250 triệu đồng) tùy theo ngoại hình “cô dâu”. Lôi và Băng móc nối với Tắt, Hiền, Thắng ở Việt Nam chọn phụ nữ để Lôi và Băng đưa “chú rể” từ nước ngoài sang xem mặt, chọn mua làm vợ. Mỗi cô được Lôi, Băng trả 100 triệu đồng để lo chi phí ăn, ở và làm giấy tờ, số còn dư lại khoảng 30 đến 40 triệu đồng thì Tắt, Hiền, Thắng hưởng trọn.

Để có nguồn “hàng”, Tắt, Hiền, Thắng móc nối với Sương và một số đối tượng khác ở các tỉnh miền Tây dụ dỗ, tìm kiếm, tuyển chọn phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài. Đường dây này trả công cho các chân rết 10 triệu đồng/người nếu dụ được “con mồi”. Các phụ nữ khi được chọn, trong quá trình chờ làm thủ tục xuất cảnh được Tắt, Hiền, Thắng đưa đến ở các khách sạn quận 5, 6 (TP.HCM) hoặc nhà thuê của Hiền để học tiếng nước ngoài chờ ngày lấy chồng ngoại. Ngoài ra, đường dây này còn câu kết với một người Hàn Quốc để bán các phụ nữ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Với thủ đoạn hoạt động như trên, tính đến thời điểm bị khám phá đường dây này đã bán trót lọt 147 phụ nữ sang Trung Quốc, Hàn Quốc và chuẩn bị bán tiếp 19 người nữa thì được công an giải cứu.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

KHÁNH THỤC - HIỀN NHI