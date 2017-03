Bắt sáu kẻ chém người nhà con nợ

Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) quyết định khởi tố, bắt giam Phạm Ngọc La, Đỗ Trọng Đạt, Huỳnh Ngọc Sang, Đỗ Ngọc Tân, Huỳnh Long Thiên Quốc (cùng ngụ phường Phước Mỹ) và Hoàng Văn Ngọc (ngụ TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ công an, tối 2-5, sáu bị can trên bịt kín mặt, xách ba con dao xông vào nhà bà Văn Thị Phước (ngụ phường Đông Hải) tìm bà Phước để chém nhưng bà không có ở nhà. Nhóm côn đồ quay sang gặp ai chém nấy không tha những người vô tội trong nhà. Sau khi sáu “sát thủ” lên xe máy rút đi, người dân gần đó nhìn thấy ông Dương Văn Son (60 tuổi, chồng bà Phước) và ba người con trai bị thương tích nặng, người bê bết máu. Được hàng xóm đưa đi cấp cứu, hiện bốn nạn nhân đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Sáu bị can: La, Quốc, Đạt, Ngọc, Sang và Tân (từ trái sang) tại trại tạm giam. Ảnh: M.TRÂN

Theo bà Phước tường trình, bà có vay trả góp 30 triệu đồng của bà TTH (ngụ cùng phường Đông Hải) với lãi suất cao. Cuối tháng 4-2013, bà không có tiền trả lãi nên bà H. kể chuyện này với con rể là Phạm Ngọc La. Lập tức, La gọi năm chiến hữu chém dằn mặt con nợ.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Phong, Phó Trưởng Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết quá trình điều tra vụ côn đồ bịt mặt vào nhà chém người khó lần ra manh mối vì án xảy ra trong đêm. Một nhân chứng gần nhà bà Phước nhận dạng có người nghi là con rể của bà H. La đang làm thuê ở thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhưng có mặt tại Phan Rang ngay thời điểm xảy ra vụ chém. Ngay trong đêm, công an đến kiểm tra nơi La ở trọ thì La đã bỏ đi. Đến sáng hôm sau, các nghi can lần lượt bị bắt giữ và đã khai nhận hành vi vào nhà bà Phước chém bốn người.

Hiện công an đang làm rõ nghi án nhóm côn đồ này có liên quan đến vụ chém bà Lê Thị Thứ (ngụ thôn Cà Đú, xã Thành Hải). Trước đó, sáng 28-4, bà Thứ đang ngồi uống cà phê vỉa hè thì bất ngờ bị một thanh niên bịt mặt lao đến chém vào mặt. Sau đó, hung thủ phóng lên xe đồng bọn chờ sẵn chở đi. Bà Thứ bị chấn thương sọ não, đa chấn thương phần mềm vùng mặt, mất nhiều máu được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết giữa bà Thứ và hung thủ có mâu thuẫn về cho vay, nợ nần.

Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt một nhóm thanh niên (khoảng chục người) vào lúc 21 giờ ngày 5-5, ngang nhiên xông vào tiệm bida HN (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) đập phá, đuổi đánh nhân viên rồi lên xe phóng đi. Theo một số nhân viên, nguyên nhân xuất phát từ việc mâu thuẫn nợ nần và có người thuê nhóm này đến gây rối làm tiệm hư hại ba cửa kính, một bộ bàn bida… ước tính thiệt hại gần 10 triệu đồng. TƯỜNG VÂN

M.TRÂN