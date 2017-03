Bắt sáu người trong vụ xã hội đen lộng hành ở Bình Thuận

Văn bản này cho biết từ khi Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân được khởi công đã thu hút một lượng lớn người lao động đến làm việc. Tình hình trên đã kéo theo một số dịch vụ như nhà nghỉ, karaoke, quán ăn, dịch vụ bảo vệ phát triển. Do tranh giành địa bàn nên giữa các băng nhóm có sự mâu thuẫn, thanh trừng lẫn nhau. Công an tỉnh Bình Thuận đã lập chuyên án, khởi tố, bắt giam sáu người, trong đó có nghi can cầm đầu là Đinh Văn Nghĩa về các tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Về thông tin báo chí phản ảnh tình trạng bảo kê ép chủ thầu, doanh nghiệp phải hợp đồng trả tiền với giá cao nếu không sẽ bị gây khó, công an tỉnh chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản vì các doanh nghiệp khẳng định là họ tự nguyện… Đối với vụ ném “bom xăng” vào lán trại công nhân của Công ty Thái Bình Dương đêm 8-4 làm ba công nhân bị thương, Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố vụ án.

PHƯƠNG NAM