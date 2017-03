Bắt 'siêu' đạo chích một mình trộm 7 xe máy

Ngày 6-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (26 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Chung chính là “siêu” đạo chích đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Hưng Hà đã liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị mất cắp các tài sản có giá trị như xe máy, máy tính xách tay.

Vào cuộc điều tra và tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi, Nguyễn Văn Chung nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an.



Nguyễn Văn Chung cùng tang vật trộm cắp được tại cơ quan điều tra . Ảnh: Thanh Tùng

Bị triệu tập, ban đầu Chung quanh co chối tội, nhất định không chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an, Chung sau đó đã thừa nhận chính là người gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên.

Chung cho biết thường đi một mình đến các địa điểm đông dân cư, nhằm vào những gia đình có điều kiện về kinh tế, cửa khóa ngoài nhưng không có người trông coi, sau đó dùng dụng cụ mang sẵn cạy cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Tính đến thời điểm bị bắt, Chung đã thực hiện chín vụ trộm cắp tài sản, trong đó có bảy vụ trộm cắp xe máy, hai vụ trộm cắp máy tính xách tay và tiền. Lực lượng công an đã thu hồi được bảy chiếc xe máy là tài sản Chung trộm cắp và nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án. Chung cũng nghiện ma túy và từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.