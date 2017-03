Bắt siêu trộm gây án liên tỉnh

Ngày 25-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Phan Hữu Thành (35 tuổi, tạm trú tỉnh Bình Dương, có hai tiền án trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) cho Công an thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Siêu trộm” Phan Hữu Thành và xe máy vừa trộm được ở Bảo Lộc. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, chiều 22-9, Thành đón xe đò từ Dĩ An, Bình Dương với ý định lên Bảo Lộc để trộm cắp. Khi đến Bảo Lộc, Thành vào quán cà phê ngồi chờ đêm xuống để ra tay. Khoảng 1 giờ sáng 23-9, khi thấy mọi nhà chung quanh đã chìm vào giấc ngủ, Thành đột nhập một nhà dân nhưng ở đây không lấy được gì nên Thành đi ra. Khi đột nhập căn nhà thứ hai, Thành lấy được hai ĐTDĐ. Tuy nhiên, nghĩ đã cất công từ xa đến đây nên phải khoắng được mẻ lớn mới trở về, Thành tìm cách vào một căn nhà thứ ba. Tại căn nhà này, Thành đã “trúng mánh” khi lấy được một xe tay ga AirBlade, một iPad, ba ĐTDĐ và hai nhẫn vàng… Ngay sau đó Thành dùng chiếc xe máy vừa trộm được chạy thẳng về Dĩ An. Đến tối 23-9, Thành chạy xe đến khu vực phường Linh Trung, quận Thủ Đức để tìm mối tiêu thụ thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi trộm cắp của Thành do nhận thấy Thành có thể đã gây nhiều án trộm cắp ở các tỉnh, thành trước đó.

H.TUYẾT