Bắt ‘siêu trộm’ lư hương đồng, đồ thờ

(PLO)- Ngày 6-11, cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết vừa bắt được "siêu trộm" Trần Văn Phương (35 tuổi, huyện Đô Lương) về hành vi trộm cắp tài sản và Hồ Xuân Hồng (27 tuổi, Nghệ An) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.