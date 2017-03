Bắt số lượng lớn hàng hóa nhập lậu trên toa tàu

(PLO)- Chiều 23-12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an thị xã Dĩ An, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra một toa tàu thuộc đoàn tàu SBN1 tại ga Sóng Thần (thị xã Dĩ An) phát hiện số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ.