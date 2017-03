Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 22-4, tài xế Kết điều khiển xe tải từ thị xã Thuận An về Bến Cát (Bình Dương). Khi đi đến ngã ba đường Mỹ Phước Tân Vạn và Tạo Lực 1 (phường Phú Mỹ) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Thái Thuận Tâm (46 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) điều khiển.Vụ va chạm khiến xe máy văng xa hàng chục mét, ông Tâm tử vong tại chỗ. Tài xế Kết đã dừng xe lại nhưng sau đó quan sát thấy đường vắng nên lên xe bỏ chạy về hướng thị xã Bến Cát. Một số người dân ở gần hiện trường đã tri hô đuổi theo xe tải nhưng bất thành do Kết phóng nhanh. Ngay trong đêm, Công an TP Thủ Dầu Một đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy tìm xe tải gây tai nạn. Qua điều tra, công an đã xác định được chủ xe và tài xế Kết. Nguyễn Trung Kết đã khai nhận hành vi của mình.

VŨ HỘI