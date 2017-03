Bắt tài xế húc rồi “chở” CSGT chạy bạt mạng

phát hiện một xe tải đang lưu thông, thùng xe chở đầy cát, nước bùn chảy xuống mặt đường nên ra tín hiệu dừng xe. Bất ngờ, tài xế xe tải là Trần Đình Bảo (ngụ huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) nhấn ga tông thẳng vào người Đại úy Phúc đang đứng trước đầu xe. Đại úy Phúc kịp nhảy lên nắm cần gạt nước xe thoát chết.

Mặc cho Đại úy Phúc vùng vẫy kêu cứu nhưng tài xế vẫn tăng tốc bỏ chạy với tốc độ cao, đồng thời lạng lách hòng hất Đại úy Phúc xuống đường, trong đó có hai lần lao đầu xe vào cột điện cao thế nhằm đè ép Đại úy Phúc. Khi xe chạy hơn 1 km, Đại úy Phúc tiến gần buồng lái để khống chế tài xế liền bị tài xế dùng cục sắt lớn đánh vào chân gây chảy máu. Nhờ sự truy đuổi kịp thời của các đồng nghiệp, lúc này tài xế mới chịu dừng bánh.

Lực lượng công an áp giải tài xế Bảo về trụ sở Công an phường Lê Lợi (TP Kon Tum) và đo nồng độ cồn với kết quả 0,858 mg/lít, vượt mức cho phép. Vụ việc đang được Công an TP Kon Tum tiếp tục điều tra để khởi tố vụ án.

TẤN NGỌC