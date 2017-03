Bắt tài xế tông chết 2 người rồi bỏ trốn

Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang đã thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Phan Bình (SN 1988, trú tại thôn Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) can tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại điều 202 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 17-12-2012, tại ngã tư đường giao nhau giữa Tỉnh lộ 10A với Tỉnh lộ 3 thuộc thôn Lộc Sơn, xã Phú Xuân (huyện Phú Vang), Phan Bình điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 75K-1926 lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 10A theo hướng từ Phú Mỹ đến Phú Đa đã tông vào xe mô tô 75S1-0915 do chị Bùi Thị Chi Mai, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy điều khiển, chở cháu Ngô Viết Hải cùng chị Lê Thị Trà lưu thông trên Tỉnh lộ 3 theo hướng từ Phú Xuân đến Phú Hồ, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả: cháu Hải và chị Trà chết, chị Mai bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, Bình đã bỏ trốn. Tuy nhiên, qua công tác điều tra truy xét, công an huyện Phú Vang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Theo Hà Tâm (Thừa Thiên- Huế Online)