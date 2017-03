Bắt tài xế tông chết người rồi bỏ chạy

Ngày 13-10, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tài xế lái xe ô tô bảy chỗ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy trên tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ.

Trước đó, chiều tối 11-10, tại đoạn giao nhau giữa đường Bà Nà - Suối Mơ (thuộc địa phận thôn Phú Hạ, Hòa Sơn, Hòa Vang) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, tài xế Trần Quang (ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô biển số 43-021.38 đến đoạn đường giao nhau nói trên đã tông vào em NTBT (bốn tuổi) đang qua đường. Vụ tai nạn khiến cháu bé rơi xuống đường, bị thương nặng.





Chiếc xe do Quang điều khiển gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh: TT

Sau khi gây tai nạn, Quang không cứu giúp người mà lái xe bỏ chạy. Lúc này, một người dân nhìn thấy vụ việc liền dùng xe máy đuổi theo, đồng thời báo cơ quan công an phối hợp bắt giữ. Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang đã chốt chặn khắp nơi đề phòng tài xế gây tai nạn bỏ trốn. Khi Quang điều khiển xe quay ngoặt về đường ĐT602 hướng về phía trung tâm TP Đà Nẵng thì bị bắt. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng cháu T. được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.