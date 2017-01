Bắt tài xế vận chuyển ma túy trên xe khách

Ngày 4-1, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết cơ quan này đang tạm giữ tài xế xe khách tuyến Hải Dương - Móng Cái cùng năm gói ma túy tài xế mang theo. Vụ việc này đơn vị tiếp nhận lại từ thông tin ban đầu của một tổ công tác thuộc Trạm CSGT An Hưng, Công an TP Hải Phòng.

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 40 sáng nay, tại Km 78 QL5 (thuộc địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương), tổ công tác của Trạm CSGT An Hưng do Đại úy Nguyễn Tiến Tùng làm tổ trưởng đã phát hiện xe khách 16 chỗ biển số 34B-015.50 đang lưu thông trên QL5 với tốc độ cao, vượt quá quy định cho phép. Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Xe khách do Phạm Xuân Truyền (sinh năm 1982, trú xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) cầm lái. Bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, sau khi kiểm tra giấy tờ, xử phạt xe về lỗi vi phạm tốc độ, tổ công tác nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường đáng nghi vấn.

Đại úy Tùng đã cho kiểm tra toàn bộ xe khách và phát hiện dưới miếng chắn nắng phía trước ghế tài xế có năm bọc giấy màu trắng, nghi là heroin. Ngay lập tức lực lượng CSGT đã tạm giữ tài xế, phương tiện và tang vật để bàn giao cho cơ quan Công an huyện An Dương điều tra làm rõ.

Tại trụ sở Công an xã Lê Thiện, huyện An Dương, Phạm Xuân Truyền đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Số ma túy trên là do Truyền mua của một người khác ở Quảng Ninh để đưa về Hải Dương tiêu thụ.