Bắt tài xế xe tải tông chết người rồi tăng ga bỏ trốn

Ngày 12-10, Trung tá Đoàn Văn Sỹ, Trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng của trạm đã chặn bắt tài xế Trần Văn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Tam Tuyến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cùng chiếc xe bán tải 51C - 384.33.

Bước đầu, tài xế khai nhận đã điều khiển xe bán tải trên gây tai nạn, làm chết anh Bùi Văn Cường (29 tuổi, ngụ thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) khi anh Cường đi bộ qua đường. Trạm CSGT Tuy Phước đã chuyển giao tài xế cùng phương tiện cho Công an huyện Phù Mỹ để tiếp tục điều tra, xử lý.



Chiếc xe bán tải gây tai nạn bị tạm giữ.

Theo Trung tá Sỹ, lúc 20 giờ 45 ngày 11-10, tài xế Đạt điều khiển xe bán tải 51C - 384.33 lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam, khi đến đoạn qua xã Mỹ Trinh thì tông vào anh Cường, làm anh chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Đạt cho xe tăng tốc tiếp tục chạy về phía Nam. Công an huyện Phù Mỹ đã phối hợp hai tổ tuần tra của Trạm CSGT Tuy Phước triển khai lực lượng chốt chặn ở hai chiều trên quốc lộ 1. Đến 22 giờ 45 cùng ngày, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trạm phó Trạm CSGT Tuy Phước, dẫn đầu phát hiện xe bán tải trên do tài xế Đạt điều khiển trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định) nên chặn lại kiểm tra, bắt giữ.