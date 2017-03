Bắt tạm giam 24 đối tượng gây rối tại trụ sở công an

Như đã đưa tin, vào ngày 8.10, lấy cớ bị can Huỳnh Thanh Thắng (SN 1987, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, bị bắt tạm giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”) rồi chết tại nhà tạm giam, hàng trăm đối tượng quá khích không đưa xác Thắng về chôn cất mà chở quan tài đến trụ sở Công an huyện Bù Đốp đập phá và gây rối.



Hôm qua, Pháp y Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã có thông báo nguyên nhân cái chết do Thắng bị suy tim cấp (Thắng có tiền sử bệnh tim) và phù phổi. Gia đình Thắng đồng tình với kết quả này.



Theo Xuân Bình (TNO)