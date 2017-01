Bắt tạm giam 3 nguyên cán bộ TT 3K, Tổng cục Thủy sản

(PL)- Theo cand.com, trong hai ngày 7 và 8-1, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt tạm giam ba bị can nguyên là cán bộ Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (Trung tâm 3K) thuộc Tổng cục Thủy sản (TCTS), Bộ NN&PTNT về tội giả mạo trong công tác.

Các bị can gồm: Bùi Đức Quý, 62 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm 3K; Lê Tuấn Anh, 38 tuổi, nguyên phó phòng Hành chính quản trị Văn phòng TCTS; Nguyễn Văn Dũng, 32 tuổi, nguyên cán bộ phòng Kiểm nghiệm, kiểm định Trung tâm 3K. Theo kết quả điều tra, xác minh bước đầu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2013, ông Quý đã câu kết với các cán bộ của Trung tâm 3K, trong đó có Dũng và Tuấn Anh, làm giả công văn và ban hành công văn trái luật để đưa tên các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn vào bản phụ lục sản phẩm đã được cấp phép lưu hành. Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt ước tính hơn 1 tỉ đồng. Hành vi vi phạm của các bị can đã gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc kiểm soát, lưu hành sản phẩm môi trường thủy sản; gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng tới người nuôi trồng thủy sản; gây mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước. T.QUANG