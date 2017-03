Bắt tạm giam 7 bị can vụ chặn đường, phá xe chở quặng

Cơ quan công an đã bắt tạm giam bảy bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án.



Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 17-9, tại khu vực Dốc Bụt, thôn Cố Hải, xã Sơn Hải (Bảo Thắng -Lào Cai ), bức xúc vì xe chở quặng làm hỏng đường và gây bụi mù mịt, một số người dân ở xã Gia Phú và xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã kéo ra đường chặn đoàn xe chở quặng sắt đang chạy qua đây.



Trong lúc đang xảy ra cuộc tranh cãi giằng co, một chiếc xe du lịch bốn chỗ màu trắng, mang biển số 24A-00106 đi đến, một người đàn ông mở cửa xe, cầm một vật giống như khẩu súng ngắn, quát nạt và đánh bị thương một thanh niên địa phương.



Một số thanh niên khác đã đốt chiếc xe con mang biển số 24A-00106 cháy rụi, đồng thời đập vỡ kính hai chiếc xe chở quặng đang bị chặn giữ tại đó.Cơ quan công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo pháp luật.



Theo HỒNG THẢO (TTO)