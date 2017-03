Bắt tạm giam 7 người dùng ghe trộm cắp tàu nước ngoài

(PLO)- Ngày 19-5, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy đối tượng để điều tra về tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại tàu HAYDN (quốc tịch Madeira) ngày 9-5 vừa qua.