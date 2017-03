Bắt tạm giam cán bộ lâm sản làm thất thoát tiền tỷ

Ngày 4/1, thông tin từ viện KSND tối cao cho biết, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Coi (44 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh lâm sản Hà Nội thuộc Công ty thương mại lâm sản Hà Nội.



Trước đó, vào giữa tháng 9/2010, VKSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Coi cùng 6 bị can khác nguyên là giám đốc và cán bộ Công ty thương mại lâm sản Hà Nội về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước.



Thời điểm này, bị can Nguyễn Văn Coi đang chấp hành bản án hình sự của TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh về tội buôn lậu nên cơ quan điều tra không thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng này. Đến nay bị can này đã chấp hành xong hình phạt của bản án trên nên áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nhằm tránh xảy ra khó khăn trong quá trình truy tố, xét xử.



Theo điều tra, từ năm 1999 - 2001, ông Phan Anh Sơn, nguyên giám đốc Công ty thương mại lâm sản Hà Nội đã ký 20 khế ước vay vốn ngân hàng trong quá trình kinh doanh gỗ với các đơn vị tại nước Lào. Trong quá trình quản lý, ông Sơn đã để các chi nhánh, đơn vị làm thất thoát trên 206 nghìn USD và 1,6 tỉ đồng.



Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Văn Coi cùng hai bị can khác bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về việc đã làm thất thoát 168 nghìn USD và 1,6 tỉ đồng tiền của nhà nước.





