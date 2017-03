Bắt tạm giam công an nổ súng làm chết người đánh bạc

Chiều 14- 12, Đại tá Nguyễn Văn Chức, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Duy Tùng (SN 1989, nguyên thượng sĩ Công an huyện Yên Thế), để điều tra về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ theo Điều 97 Bộ Luật Hình sự.



Hình ảnh ông Bùi Văn Lợi tử vong trong tư thế bị còng tay - Ảnh do gia đình cung cấp

Như Báo đã đưa, vào khoảng 16 giờ ngày 10-12, tại khu vực phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, lực lượng công an huyện ập vào nhà ông Nguyễn Tiến Đức (SN 1971, ở phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ) bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức chọi gà. Lúc này, tại đây có khoảng 30 người đang tụ tập xem gà chọi và có hành vi đánh bạc.

Thấy lực lượng công an tới, ông Bùi Văn Lợi (SN 1967, ở phố Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ) đã vùng bỏ chạy và bị một công an mặc thường phục đuổi theo. Ngay sau đó, một tiếng súng nổ vang rồi ông Lợi được đưa lên bờ trong tư thế tay bị còng phía sau lưng và người đầy máu. Ông Lợi được đưa đi cấp cứu song đã tử vong do vết thương quá nặng.

Người được xác định đã nổ súng là thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng. Theo Đại tá Chức, thượng sĩ Tùng đã dùng súng quân dụng K54 để bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, khẩu súng K54 của thượng sĩ Tùng bị cướp cò nên bắn trúng vai trái của ông Lợi.

Liên quan đến hình ảnh do người nhà ông Lợi cung cấp về việc ông này vẫn bị còng số 8 khoá 2 tay ra phía sau lưng vào thời điểm sắp mổ tử thi để khám nghiệm, Đại tá Chức cho biết công an không hề khóa tay ông Lợi trước và sau khi ông bị trúng đạn.

Theo Đại tá Chức, sau khi ông Lợi tử vong, gia đình đã gây sức ép yêu cầu công an khóa còng lại rồi mới cho mổ tử thi. Để giảm căng thẳng, công an đã thực hiện theo yêu cầu của gia đình nhưng người nhà lại chụp ảnh gửi cho báo chí.

Điều 97. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 2. Phạm tội làm chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo N.Quyết (NLĐO)