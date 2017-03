Bắt tạm giam đối tượng vụ cướp tài sản ở Nhà máy vàng Bồng Miêu

Ngày 15/11/, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thi hành lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng trong vụ cướp tài sản ở nhà máy vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Đoàn Văn Hữu bị khởi tố vì tội cướp tài sản.

Được biết, trước đó vào đêm 24 rạng sáng 25/8/2010, do bức xúc trước hành vi của bảo vệ Công ty vàng Bồng Miêu, hàng trăm người dân ở thôn An Lâu 1, An Lâu 2 và Bồng Miêu đã kéo đến bao vây trụ sở nhà máy vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh); trong đó, một số kẻ quá khích đã đập phá rồi cướp đi khoảng 5 tấn quặng vàng. Tuy nhiên, sau đó do được vận động nên nhiều đối tượng đã trả lại quặng vàng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo TTXVN