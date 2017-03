Bắt tạm giam gã công nhân cầu đường hiếp dâm bé gái 13 tuổi

(PLO)- Chiều 9-6, Công an xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết: Cơ quan công an huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Hòa (29 tuổi, công nhân Công ty Minh Quang, Nghệ An) về tội giao cấu với trẻ em.