Bắt tạm giam nghi can hiếp dâm trẻ em ở giữa đồng

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Tiến Luân (SN 1992, trú tại xã Hợp An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.