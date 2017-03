Bắt tạm giam người cha đánh gãy chân bé trai 2 tuổi

Ngày 30/5, Công an huyện An Dương (Hải phòng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Hưng (32 tuổi) về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé trai 2 tuổi, con của đối tượng.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào khoảng 12h trưa ngày 22.3, Phạm Văn Hưng (32 tuổi, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương) cùng 2 đứa con đang ăn cơm cơm trưa, nhưng bé Phạm Trung Hiếu (con trai của Hưng) mới 2 tuổi quấy khóc không chịu ăn. Hưng đã giỗ con nhưng bé vẫn khóc. Sẵn bản tính nóng nảy, ông bố này đã không quan tâm đến việc con mình còn quá bé, chưa nhận thức được đầy đủ về uy lực của đòn roi đã vớ lấy thanh tre đánh tới tấp vào người thằng bé vì không nín (thanh tre dài 60 cm, có đường kính 1,5 cm). Sau đó bé Hiếu được chuyển đi viện cấp cứu. Ngoài những vết thương phần mềm, cháu còn bị gãy chân bên trái. Giám định sức khỏe cho thấy Hiếu bị giảm 21% sức khỏe. Theo hàng xóm, Hưng là người rất nóng tính, vũ phu. Hiện cơ quan công an Hải Phòng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa người cha tàn bạo này ra xét xử trước pháp luật. Theo Thu Hằng (Dân trí)