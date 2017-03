Bắt tạm giam người chồng nghi giết vợ mang thai 8 tháng

Theo tường trình của gia đình và Chu Đình Tuân (ở đường Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa) thì vụ việc xảy ra khoảng 12h trưa ngày 31/5. Do mâu thuẫn vợ chồng, Tuân và chị Nga (vợ Tuân) đã cãi cọ nhau.

Sợ bị chồng đánh nên chị Nga vào nhà tắm đóng cửa lại. Tuân đã dùng tay đấm vào cửa kính làm cửa kính bị vỡ, mảnh kính bắn ra đâm vào người chị Nga ở khu vực gần tim nên mất máu nhiều và chị Nga đã chết trên đường đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị Nguyễn Thị Hoài Nga (sinh năm 1987) chết do vết thương ở ngực trái do một vật sắc nhọn gây ra. Nguyên nhân chết do vết thương xuyên cuống tim dẫn đến sốc mất máu, khi nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện thì đã chết.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và diễn biến sự việc, cơ quan điều tra xác định: Nạn nhân không thể chết do mảnh kính vỡ gây ra, có nhiều nghi vấn đây là vụ án mạng.

Do đó, cơ quan điều Công an Thanh Hóa đã thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Đình Tuân 4 tháng để điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Trần Lê (Dân trí)