Bắt tạm giam người con đâm chết tình nhân của mẹ

Theo điều tra ban đầu, vào tối 22-7, qua theo dõi, Linh biết mẹ của mình là bà Trần Thị Ngọc L. và ông Trần Ngọc Bê (ngụ thôn 2, xã Tiên Lộc) có quan hệ tình cảm với nhau. Khi bà L. và ông Bê đang ở cùng nhau tại nhà ông Nam (một hàng xóm ở cùng thôn) thì Linh đến gọi mẹ về. Tuy nhiên, ông Bê ngăn cản, không cho bà L. về nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Linh. Trong lúc hai bên đang giằng co qua lại thì ông Bê có đánh Linh và được bà L. đến can ngăn. Bực tức vì bị đánh vô cớ nên Linh chạy vào nhà ông Nam tìm được một con dao Thái Lan quay lại tấn công ông Bê. Do không kịp đề phòng nên ông Bê bị Linh đâm ba nhát liên tiếp, gục xuống tại chỗ. Gây án xong, Linh mang theo hung khí về nhà rồi đến Công an xã Tiên Lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng ông Bê, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

L.THỦY