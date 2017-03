Bắt tạm giam người ném mìn vào nhà chủ tịch xã

Theo L.GIANG (TTO)



Nguyên nhân dẫn đến hành vi ném mìn, theo lời khai của Quyết, là do trước đó UBND và chủ tịch xã đã không đứng về phía gia đình bố vợ của Quyết trong xử lý tranh chấp tài sản.Ông Nguyễn Viết Ánh - chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Sỹ - chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh - lúc 1g ngày 13-9. Ngay trong sáng đó, đối tượng ném thuốc nổ vào nhà ông Sỹ đã bị Công an huyện Quảng Ninh bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc. Rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản. Tại hiện trường, vụ nổ đã để lại một hố nhỏ ở sân nhà.