Bắt tạm giam nguyên cán bộ Cục II Thanh tra Chính phủ

Ngày 26.6, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Mạnh Hà (38 tuổi), nguyên cán bộ Cục II Thanh tra Chính phủ về hành vi “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Năm 2010, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của công dân về những dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Phước Long, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Thanh tra Chính phủ có quyết định số 1730/QĐ-TTCP ngày 18.6.2010, thành lập đoàn thanh tra vào Nha Trang để xác minh vụ việc.



Ngày 27.10.2010, ông Hà đã gửi bản dự thảo kết luận thanh tra cho ông H. - giám đốc một công ty tư nhân có trụ sở tại Nha Trang.



Bản dự thảo kết luận thanh tra này có nhiều nội dung sai phạm liên quan đến các quan chức địa phương trong việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Phước Long, bị photocopy chuyển cho nhiều người. Sau đó, ông H. đi gặp một số quan chức bị nhắc tên trong bản dự thảo này và đặt “vấn đề” chạy tội cho họ.



Đến ngày 30.1.2011, Thanh tra Chính phủ chính thức có kết luận số 157/KL-TTCP về dự án Khu đô thị mới Phước Long, nhưng nội dung kết luận không giống như trong bản dự thảo.



Ngoài ông Hà bị khởi tố về hành vi “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành xử lí, kỷ luật 3 cán bộ của ngành có liên quan đến vụ việc này.



Hiện Công an Khánh Hòa đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan.



ThEO Thiện Nhân (TNO)