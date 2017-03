Bắt tạm giam nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Oceanbank

19 giờ 30 ngày 24-10, công an bắt đầu khám xét tại trụ sở của OceanBank và thu được nhiều thùng tài liệu. Bị can Hà Văn Thắm (ảnh nhỏ) lúc còn làm chủ tịch HĐQT OceanBank. Ảnh: ND