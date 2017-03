Bắt tạm giam nguyên tổng giám đốc Công ty Mía đường 2

Hôm qua (20-2), cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ba bị can:

Lê Minh Diện (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Cao Hùng (Phó Tổng Giám đốc) và Đỗ Hải Triều (nguyên Chánh văn phòng Tổng GĐ Công ty Mía Đường 2) vì hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành côngvụ” theo Điều 281 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Bộ NN&PTNT có kết luận thanh tra những nội dung tố cáo tại Tổng Công ty Mía đường 2 (gọi tắt là Tổng 2).Theo kết luận, một số cán bộ Tổng 2 đã làm sai quy định để đơn vị này nhận hơn một tỷ đồng tiền đền bù khi nhà nước giải tỏa nhà khách 34-35 Bến Vân Đồn (quận 4). Nhà khách này do Tổng 2 bỏ vốn xây dựng. Trước đây, nó được dùng làm nhà để xe, căn-tin và nhà công vụ cho cán bộ, nhân viên ở tạm. Năm 2002, UBND TP.HCM triển khai dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ. Nhà khách này thuộc diện phải giải tỏa và chỉ được hỗ trợ khoảng 70% giá trị công trình xây dựng, khoảng 100 triệu đồng. Nhưng một số lãnh đạo Tổng 2 đã ký nhiều văn bản báo cáo sai để nhận tiền đền bù nhiều hơn nhằm “tạo nguồn kinh phí để xây nhà công vụ cho văn phòng tổng công ty”. Cụ thể, chủ tịch HĐQT và phó tổng giám đốc ký nhiều văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét hỗ trợ bồi thường cho ba cán bộ công ty. Ba người này tuy trước có ở tại địa chỉ này nhưng sau được Tổng 2 cấp nhà ở nơi khác. Căn cứ vào những văn bản đề nghị sai sự thật này, quận 4 đã bồi thường cho ba người này tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, ba người này đã nộp cho Tổng 2 hơn một tỷ đồng, cho ông Đỗ Hải Triều - Chánh văn phòng Tổng 2 lúc bấy giờ - hơn 77 triệu đồng. Số còn lại họ được giữ xem như phần thưởng của việc cho mượn tên và ký vào các giấy tờ. Không chỉ lập hồ sơ khống, rút tiền đền bù, TCT Mía Đường 2 còn sử dụng đất trái mục đích ban đầu, dùng đất thuê được nhà nước ưu đãi giá, sau đó cho đơn vị khác thuê lại để hưởng lợi bất chính. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. THÁI BÌNH - TRUNG DUNG