Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh

(PLO) - Chiều ngày 14-8, một lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Tây Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Cảnh Lạc (61 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên mía đường Tây Ninh (100 vốn nhà nước) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng".