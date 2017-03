Bắt tạm giam nữ GĐ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Sáng nay (28/2), đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An (PC46) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với hai “bóng hồng” về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủy (ảnh nhỏ) và một trong dự án biệt thự để huy động vốn

Mặt khác, Thủy lấy “uy” là quen biết với nhiều “sếp bự” để thực hiện lừa đảo một số cơ quan chức năng nhằm mua lại tài sản trên đất. Sau đó, Thủy đã tiếp tục huy động vốn với lời hứa trả lãi suất cao từ một số người dân ở TP Vinh, Đô Lương…



Ngoài ra, theo trình bày của một số nạn nhân thì để lấy lòng tin Thủy dùng những mảnh đất đẹp từ dự án biệt thự tại thị xã Cửa Lò có giá nhiều tỷ đồng để huy động vốn.



Chờ mãi không thấy trả nợ và nhận được biệt thự nên các nạn nhân đã có đơn trình công an. Biết không thể trả nợ, Thủy đã trốn khắp nơi. Ngày 18/2 vừa qua, công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Thủy tại tỉnh Bắc Giang.



Ngoài Thủy, cùng thời điểm còn có Hồ Thị Năng (40 tuổi, bạn của Thủy ở xã Nghi Phú, TP Vinh) cũng đã bị bắt tạm giam 4 tháng với tội danh như trên. "Hiện số tiền mà Thủy huy động vốn cũng lên đến hàng trăm tỷ đồng", đại tá Đào Hồng Lập cho hay.



Theo Trọng Đức (Bee)