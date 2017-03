Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 7 người chết

Sáng 17/2, ông Nguyễn Quý Mỵ, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an huyện Đạ Huoai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Vinh (28 tuổi, quê Nghệ An), tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, làm 7 người thiệt mạng vào chiều 16/2.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Lao Động)

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 16/2, khi chiếc xe tải mang biển số 60P-1678 do Trần Văn Vinh điều khiển xuống gần đến chân đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận huyện Đạ Huoai) thì bất ngờ đâm vào 3 xe gắn máy đang đi ngược chiều. Hậu quả là 5 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, 1 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trong số 7 người thiệt mạng có 4 trẻ em, độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Đến 20 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được lực lượng công an địa phương giải tỏa xong. Tuy nhiên, đến sáng 17/2, lực lượng chức năng vẫn chưa cẩu được chiếc xe tải gây tai nạn lên trên đường bởi sau khi đâm vào 3 xe máy, xe tải đã lao luôn xuống vực sâu hàng trăm mét dưới đèo. Cũng trong sáng 17/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, huyện Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên. Trước mắt, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 2 triệu đồng/người tử vong và 1 triệu đồng/người bị thương. Huyện Đạ Huoai cũng hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với các nạn nhân chết và bị thương trong vụ tai nạn trên. Theo Nguyễn Dũng (TTXVN)