Bắt tên bảo kê… quán bún riêu

Ngày 17-8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ninh Đức Trung (SN 1990, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 10-8, Trung cùng đồng bọn đi xe máy đến quán bún riêu của bà Đỗ Thị Thảo (SN 1961, quê Đắk Lắk. Tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để đòi tiền bảo kê với giá 800.000 đồng/tháng, nếu không đưa chúng sẽ đập quán.



Do ở xa, mới bán chưa biết lời lỗ thế nào nhưng sợ bị quậy phá nên bà Thảo đồng ý đưa tiền và hẹn ngày 14-8 mới đưa.

Theo hẹn, khoảng 17 giờ ngày 14-8, Trung đi xe máy đến quán bún riêu của bà Thảo để nhận tiền bảo kê thì bị công an bắt quả tang.



Tại cơ quan công an, Trung khai trước đó đã cùng 5 đối tượng khác lấy tiền bảo kê ở điểm karaoke số 168 (P. Thuận Giao, TX. Thuận An) với giá 900.000 đồng.tháng. Công an thị xã Thuận An đang truy bắt đồng bọn của Trung.