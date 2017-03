Bắt tên cướp xe ôm táo tợn

Khoảng 19h30 ngày 17/8/2010, Thanh đến gọi anh Nguyễn Văn Tụ (49 tuổi, trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) đang đứng đợi khách tại bến xe ôm trước Khu du lịch Suối Cát (Tp. Phan Thiết) chở y về ga xe lửa Mương Máng (huyện Hàm Thuận Nam) với giá 35.000 đồng.





Anh Tụ đang nằm điều trị tại bệnh viện trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng



Lấy lý do ghé về nhà, Thanh điều anh Tụ vào đoạn đường vắng rồi dùng dao Thái Lan đâm vào cổ anh Tụ. Theo phản xạ anh Tụ quơ tay đánh trả và cả hai cùng ngã xe. Do anh Tụ lấy được chìa khóa nên Thanh không buông tha con mồi bị thương, tiếp tục tấn công đâm nhiều nhát vào lưng và miệng anh Tụ trong sự chống trả quyết liệt và bỏ chạy kêu cứu của nạn nhân.



Sau một hồi giằng co, thấy có ánh đèn xe máy đến, Thanh đã tẩu thoát bỏ lại chiếc túi đồ có nhiều địa chỉ và số điện thoại người thân. Lần theo các tang vật thu giữ, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Thanh sau hơn một ngày hắn gây án.



Theo lời khai ban đầu, do không có tiền xài nên Thanh đã nảy sinh ý định mua dao cướp xe ôm. Riêng anh Tụ sau khi được phát hiện đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, đã được các bác sĩ tại đây tiến hành phẫu thuật cứu sống.





Theo Quang Phúc (VTC News)