Bắt 'Thánh Cô Cô Bóc' gây náo loạn showbiz Việt

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khám xét, bắt khẩn cấp Trần Thị Hương Giang tại nơi ở. Ảnh: CTV

Ngày 12-6, Cục Cảnh sát hình sự C45- Bộ Công an đã thông tin chính thức về vụ việc bắt Thánh Cô Cô Bóc có tên thật là Trần Thị Hương Giang (37 tuổi), ngụ ở La Thành (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) người được biết đến với nick name Tuyết Anh Trần, Thánh Cô Cô Bóc. Trần Thị Hương Giang bị bắt khẩn cấp theo điều 258-BLHS về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân.



Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 11-6, Cục Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang sự dụng mạng xã hội Facebook với các nick name khác nhau nhằm đăng các bài viết, nội dung, hình ảnh bôi nhọ, xuyên tạc danh dự người khác. Cụ thể, trong khoảng thời gian cuối năm 2014 cho đến khi bị bắt đã sử dụng nhiều nick name khác nhau trên facebook là Huyen Nguyen, Thánh cô cô bóc, Tuyết Anh Trần… liên tục đăng nhiều bài viết, hình ảnh cá nhân của các doanh nhân, văn nghệ sỹ trong nước.

Những người mà Hương Giang đề cập đến trong đó có người mẫu XL, người mẫu LC, ca sĩ HNH, doanh nhân TTP, VKT, ca sĩ ĐVH, NTTV, ... là những người nổi tiếng trong làng giải trí Việt Việt Nam. Với các nội dung bài viết gây ra sự hiểu lầm của công chúng đối với những người yêu mến. Chưa dừng lại, việc đăng tải này cũng ảnh hưởng đến đời sống, tâm lí của các ca sĩ, người mẫu… thậm chí bị cắt các hợp đồng quảng cáo thương hiệu, gây thiệt hại số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của một số cá nhân tố cáo, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và xác nhận các bài viết của các nick name như trên nằm trong Tập đoàn Thánh bóc do các nguyên đơn cung cấp. Các bài viết được tung lên mạng xã hội đã xúc phạm đến danh dự của các ca sĩ, người mẫu, doanh nhân. Người trực tiếp sử dụng đăng những hình ảnh, bài viết được cơ quan công an xác nhận là Trần Thị Hương Giang. Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu Cơ quan Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng và bắt giữ khẩn cấp đối với với Trần Thị Hương Giang.

Khám xét tại nơi Hương Giang ở, cơ quan công an đã thu giữ hai máy tính xách tay chứa nhiều tài liệu hành vi phạm tội của Trần Thị Hương Giang, đồng thời thu giữ nhiều điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an Hương Giang thừa nhận đã sử dụng những nick name Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen trong Tập đoàn Bóc bóc. Đồng thời Giang cũng khai nhận có nhiều cá nhân ở trong nước và cả ở nước ngoài cùng tham gia tập đoàn này. Hiện vụ việc đang được Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp tục làm rõ.