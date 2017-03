Bắt thêm 1 nghi can trong vụ QLTT bị đánh tử vong

(PLO)- Ngày 29-9, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm đối tượng Huỳnh Văn Thuận (33 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức, Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.