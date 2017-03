Bắt thêm 2 nghi can vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn chấn động Đà Nẵng

Theo Vũ Phương Thảo (TNO)

Hai nghi can Nguyễn Quang Thẩm (23 tuổi, Đà Sơn 1, phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) và Mai Xuân Trí (17 tuổi, tổ 16, phường Bình Thuận, Q.Hải Châu) bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.Kể từ khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, đây là lần đầu tiên đối tượng hình sự sử dụng hàng nóng để gây án.Thẩm là đối tượng có tiền án 4 năm tù vì tội cướp tài sản, đã tự ra trình diện cơ quan công an trước đó, còn Trí bị bắt khẩn cấp.Như đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 26.2, Lê Tiến Dũng cùng Đặng Văn Dũng, Nguyễn Hồng Dũng (cùng 24 tuổi), Lê Tuấn Anh (18 tuổi) cùng trú P.Hòa Cường Nam và 3 người khác nhậu tại quán trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP.Đà Nẵng).Đến khoảng 23 giờ, Phạm Thanh Hiếu (còn gọi là Hiếu "chém", 25 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) đi cùng 3 người trên 2 xe gắn máy đến quán gây sự với nhóm của Dũng. Nhưng nhóm Hiếu “chém” bị đánh phải bỏ chạy.Sau đó, Hiếu kéo đồng bọn đông hơn, trong đó có “Bắp đen” mang theo “hàng nóng” quay lại trả thù. Nhóm này đã nổ 3 phát súng, trong đó 1 phát làm Lê Tiến Dũng bị thương vùng bụng.Khi bắt và khám xét nhà riêng của “Bắp đen”, công an còn thu giữ một số dao găm, vỏ lựu đạn, súng phun lửa, lưỡi răng cưa… được cất trong phòng ngủ.