Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quốc tế

Sáng 11-1, thượng tá Trần Mưu, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chuyên án 412B, cho biết sau khi khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quốc tế tại TP Đà Nẵng, ban chuyên án vừa tiếp tục bắt thêm 3 đối tượng trên.





Lê Bảo Quốc



Hồ Thanh Hương





Phùng Cao Tuấn





Khám xét nơi ở của Lê Bảo Quốc

Khám xét khẩn cấp nơi của Lê Bảo Quốc, công an phát hiện nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua Internet và 90 triệu đồng mà các đối tượng giao dịch với các con bạc.Theo ông Mưu, đến thời điểm này, ban chuyên án đã xác định 14 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá lớn tại TP Đà Nẵng cùng nhiều tỉnh, thành trong cả nước và số tiền sử dụng cá độ lên đến hàng trăm tỉ đồng.Trước đó, ngày 21-12, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lữ Khánh Tùng (SN 1970), Lê Đức Vũ (SN 1976), Lê Kỳ Hoan (SN 1978, tổng giám đốc Công ty CP Xuyên Đông Dương), Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1981) và Lương Thị Anh Đào (SN 1969), cùng ngụ tại Đà Nẵng.Qua truy xét nhanh, cơ quan Công an xác định các đối tượng này liên quan đến 2 “mạng tổng” do Nguyễn Anh Cường (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Thuận) và một đối tượng tên P. ở Đà Nẵng (đã bỏ trốn) điều hành.Ngay trong đêm, ban chuyên án đã cử một tổ công tác vào Bình Thuận, phối hợp với công an địa phương bắt giữ Nguyễn Anh Cường và di lý về Đà Nẵng.Đến chiều 25-12, Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, ngụ Đà Nẵng) - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Cty Vinh Quang Nguyễn - cũng bị bắt giữ.